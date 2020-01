20-letnia lesbijka po raz piąty pobita na ulicy. „Mam napady lękowe”

Drastyczne zdjęcia 20-letniej Charlie Graham tuż po pobiciu, zamieściła w mediach społecznościowych jej matka. „Moja córka ma napady lękowe, depresję i cierpi na bezsenność. Czasami po prostu musi wyjść na spacer, żeby oczyścić swój umysł. Niestety w piątkowy wieczór, gdy to zrobiła, została zaatakowana przez dwóch 30-letnich mężczyzn. To moja córeczka. Wiem, że ma 20 lat ale nadal jest moim dzieckiem. Proszę o informację od każdego, kto wie coś na temat tych drani” – napisała Michelle Storey na Facebooku.

W rozmowie z Daily Star Online Charlie Graham przekazała, że najpierw poczuła uderzenie w tył głowy, po czym upadła na ziemie, raniąc swoje nogi i twarz. – Próbowałam wstać, ale pchnęli mnie z powrotem na ziemię i uciekli. Zostałam zakrwawiona i przestraszona na chodniku – opowiadała. Według Graham, to już piąty atak, którego jest ofiarą. Według kobiety wynika to z faktu, że jest lesbijką. Jak mówi, przez to, że wciąż narażona jest na znęcanie się, nie chce wychodzić z domu i cierpi na ataki paniki. Od jakiegoś czasu 20-latka mieszka ze swoją matką. – Mam napady lękowe, gdy tylko pomyślę o powrocie do mojego domu. Boję się, co byłoby, gdyby dowiedzieli się, gdzie mieszkam i zdecydowali się zaatakować mnie w moim własnym domu. Byli już u mnie ludzie, którzy grozili, że wybiją mi okna i wejdą do środka – przyznała.

Sprawą ataku na Graham zajmuje się lokalna policja.

