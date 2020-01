Miłośnicy psów działają w zawrotnym tempie! Fotka czworonoga wywołała poruszenie w sieci

„Mam na imię Jubilee. Jestem 4-letnią suczką rasy husky, która przebywa w Husky House od dłuższego czasu. Pochodzę od »hodowcy«, który nie mógł mnie sprzedać, ponieważ – jak mówił – wyglądam »dziwnie«. Husky to majestatyczne psy i nie wiem, dlaczego tak nie wyglądam. Chciałabym być piękna, żeby ktoś chciał, żebym została jego psem” – czytamy w poście zamieszczonym przez organizację Husky House. „Lubię inne psy, ale nie lubię kotów. Kocham ludzi, ale jestem trochę nieśmiały, ponieważ ludzie śmieją się z mojego wyglądu. Czy nikt nie chce śmiesznie wyglądającego husky? Chciałbym mieć własną rodzinę, która mogłaby mnie kochać, mimo że nie jestem ładna” – dodano.

Tego chyba nikt się nie spodziewał, ale internauci w odpowiedzi na post, zaczęli wrzucać w komentarzach zdjęcia swoich pupilów. Głównie pojawiły się zwierzaki, które także charakteryzują się nietypowym wyglądem. Część z nich – jak wspomnieli internauci – również została adoptowana. Do tej pory pod wpisem pojawiło się 18 tys. komentarzy, a sam post udostępniony został 37 tys. razy i dodano do niego 21 tys. reakcji. Wszystko wskazuje na to, że czworonogowi uda się znaleźć nowy dom! Kilka propozycji pojawiło się już pod postem. Część z nich zawiera też zdjęcia potencjalnego psiego rodzeństwa Jubilee. W naszej galerii możecie zobaczyć, co zamieszczali i pisali internauci.

