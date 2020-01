Bracia przepłynęli 3 tys. mil przez Ocean Atlantycki. Ustanowili imponujący rekord

Jamie, Ewan i Lachlan MacLean to trzej bracia, którzy dokonali wydawać by się mogło niemożliwego. Wyruszyli z La Gomera na Wyspach Kanaryjskich 12 grudnia i ukończyli 3000-milową wioślarską podróż na Antigua w zaledwie 35 dni – podaje BBC. Dokładnie dokonali tego w 35 dni, dziewięć godzin i dziewięć minut. Podróż MacLeanów nie obywała się bez przeszkód. Jak informuje BBC, bracia napotkali na wiele przeciwności losu. Byli na tyle zmotywowani, że nie straszna im była choroba morska, odwodnienie, ogólne wyczerpanie, burze i dotarli do Antigui w rekordowym czasie.

„Zbliżyło nas to do siebie”

BBC zdradza kulisy wyprawy trzech braci. Poinformowano, że przez ostatnie 20 dni musieli pokonywać dystans bez muzyki oraz audiobooków, ponieważ ich sprzęt uległ uszkodzeniu. Jednak, ponieważ mężczyźni są muzykami, sami urozmaicali swoją podróż, tworząc utwory np. z użyciem harmonijek. – To było bez wątpienia decydujące doświadczenie mojego życia. Było to niezwykle trudne, ale sposób, w jaki nasze ciała i umysły poradziły sobie z każdym wyzwaniem, to wszystko pozostanie ze mną na długo – powiedział jeden z braci. Zaznaczyli, że wspólna wyprawa „zbliżyła ich do siebie”.

