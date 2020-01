19-latka wystawiła na aukcję swoje dziewictwo. Biznesmen zapłacił jej 1,2 mln euro

19-letnia Katia z Charkowa w północno-wschodniej Ukrainie znalazła nietypowy sposób na to, jak zarobić trochę pieniędzy. Nastolatka zarejestrowała się w założonej przez Polaka Jana Zakobielskiego agencji Cinderella Escorts i zadeklarowała, że chce sprzedać swoje dziewictwo. Katia podkreśliła, że przyjmuje tylko oferty powyżej 100 tysięcy euro. W filmiku, który pojawił się na portalu wyjaśniła, że zdecydowała się na taki krok, ponieważ chce podróżować po świecie, być szczęśliwa i doświadczyć luksusu. – To moje ciało, moje życie i moja decyzja – zaznaczyła.

Aby przystąpić do licytacji należało przedstawić dowód, że ma się na koncie co najmniej 10 milionów euro. Finalnie za dziewictwo 19-latki pewien biznesmen z Monachium zapłacił 1,2 mln euro. Zainteresowani ofertą byli również piosenkarz z Tokio oraz prawnik z Nowego Jorku, jednak oferowane przez nich kwoty były zbyt małe (poniżej miliona euro – red.). Do spotkania mężczyzny z nastoletnią dziewicą dojdzie w najbliższym czasie w jednym z hoteli w Niemczech, gdzie prostytucja jest legalna.

Katia zapowiedziała, że jest gotowa poślubić biznesmena pod warunkiem, że zapewni jej co miesiąc wynagrodzenie w wysokości 10 tysięcy euro.

