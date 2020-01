17-latka cierpi na nietypowe schorzenie. Upada za każdym razem, gdy się śmieje

Billie Hodgson ma 17 lat i mieszka w Wielkiej Brytanii. Nastolatka cierpi na bardzo rzadkie zaburzenie mózgu – katapleksję. U chorych występuje nagła i niekontrolowana utrata napięcia mięśni szkieletowych. Napięcie wraca do normy po dłuższym upływie czasu. Katapleksja może pojawić się w każdym wieku, lekarze twierdzą, że może być ona wywołana silnymi emocjami: lękiem, wzruszeniem, złością czy śmiechem.

W przypadku Billie Hodgson śmiech sprawia, że traci czucie w mięśniach i upada na podłogę. – Ciężko mi powiedzieć co czuję, gdy to się dzieje. Jest to frustrujące, bo mam poczucie, że nie panuje nad swoim ciałem. Na co dzień jest mi bardzo ciężko, staram się unikać zabawnych sytuacji, szczególnie przy nieznajomych. Moi przyjaciele wiedzą, że nie mogą przy mnie opowiadać kawałów, ale trudno uniknąć śmiesznych zdarzeń, gdy jest się nastolatką. Trudno też nawiązywać nowe znajomości, gdy boisz się, że zaraz upadniesz ze śmiechu – opowiada Billie Hodgson. 17-latka podkreśla, że najgorsze jest to, iż upadając na podłogę przez cały czas jest w pełni świadoma tego, co się dzieje. Choroba sprawia, że 17-latka ma również spore problemy ze snem. – Muszę chodzić wcześnie spać, a także robić drzemki w ciągu dnia. Często zdarza się, że wybudzam się w nocy nawet kilkanaście razy – tłumaczy.

Nastolatka przyznaje, że po raz pierwszy doświadczyła choroby w wieku 14 lat. – Kiedyś szliśmy ze znajomymi po szkole i śmialiśmy się z czegoś. Nagle upadłam na kolana. Nikt nie zwrócił na to uwagi, myślano, że po prostu się potknęłam. Poszłam do lekarza, jednak sprawa została zbagatelizowana. Dopiero dwa lata później usłyszałam diagnozę – dodaje Brytyjka.

