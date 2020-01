Dwie nauczycielki uprawiały seks z uczniem. Kontaktowali się za pośrednictwem Snapchata

Kobieta była trenerką siatkówki w Berryhill High School w Tulsie. Miała skontaktować się za pośrednictwem Snapchata z jednym ze swoich nastoletnich uczniów i zaprosić go do swojego domu. – Uczeń przyznał, że to spotkanie miało miejsce w domu nauczycielki i była tam obecna także inna dorosła kobieta – była nauczycielka – przekazała rzeczniczka biura szeryfa hrabstwa Tulsa Casey Roebuck.

Uczeń miał wejść do domu tylnym oknem jednej z sypialni. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez służby, w tym czasie w domu przebywały dzieci nauczycielki. 18-letni chłopak zeznał, że nauczycielka wysyłała mu nagie zdjęcia i filmy, a gdy poszedł do jej domu oznajmiła mu, że jej mąż wyjechał z miasta.

We wtorek władze wydały nakaz aresztowania Churchwell. Kobieta sama zgłosiła się na policję, gdzie została oskarżona o gwałt. Druga z nauczycielek nie została jeszcze postawiona w stan oskarżenia.

Czytaj także:

Wyniki losowania Eurojackpot. Do wygrania było 170 mln złotych