Lawina w Himalajach. Poszukiwanych siedmiu wspinaczy

Lawina zeszła na wysokości około 32000 m n.p.m. Jak podał Arjun Paudel, sekretarz generalny Korea Tours and Trekking Operators Association, w wyniku lawiny zaginęło czterech koreańskich wspinaczy i dwóch przewodników nepalskich. „Lee Min Su, Jeong Pil Bong, Kim Sook Ja i Choi Hyo Won wraz z ich trzema nepalskimi przewodnikami zaginęli w lawinie niedaleko Deurali” – przekazał. Nie udało się jeszcze ustalić tożsamości nepalskich przewodników.

Raj Kumar KC, zastępca komendanta policji w Pokhara, przekazał, że zespół ratunkowy dostał się już do Deurali, aby przeprowadzić akcję poszukiwawczą i ratowniczą. – Na razie nie podajemy do informacji publicznej szczegółów akcji – podkreślił.

Annapurna to dziesiąty co do wysokości szczyt Ziemi (8091 m n.p.m.). Obszar chroniony dookoła Annapurny (ACAP) jest znanym obszarem trekkingowym. Annapurna uchodzi za jeden z najniebezpieczniejszych szczytów do zdobycia. Do 2007 roku odnotowano 153 wejścia na Annapurnę I, z czego 58 wspinaczy zginęło.

