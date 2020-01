Michelle Obama obchodziła 56. urodziny. Były prezydent złożył jej wyjątkowe życzenia

„Na każdym z tych zdjęć jesteś moją gwiazdą. Wszystkiego najlepszego kochanie” – napisał Barack Obama na Twitterze i Instagramie, publikując czarno-białe zdjęcia z żoną. Zdjęcie do tej pory zebrało tysiące komentarzy o ponad 6,5 mln „serduszek” .

Zagraniczne media zwracają uwagę na to, że był to bardzo dobry tydzień dla byłej pierwszej damy Stanów Zjednoczonych. Wraz ze swoim mężem otrzymała ona nominację do Oscara za film „American Factory” . Dystrybuowany przez Netfliksa dokument jest pierwszą produkcją wyprodukowaną przez należącą do Baracka i Michelle Obama firmę Higher Ground Productions.

Michelle Obama urodziła się 17 stycznia 1964 roku w Chicago. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczęła w 1981 roku studia na Uniwersytecie Princeton. Naukę ukończyła w 1985 roku z tytułem Bachelor of Arts. Później rozpoczęła studia prawnicze na Uniwersytecie Harvarda, które ukończyła dwa lata później. Następnie rozpoczęła pracę w kancelarii prawniczej Sidley Austin, gdzie poznała swojego przyszłego męża Baracka Obamę. Para zaręczyła się w 1991 roku, a w październiku 1992 odbył się ich ślub.

