Nie żyje najniższy człowiek na świecie. Khagendra Thapa Magar miał 27 lat

O śmierci 27-latka poinformował agencję AFP jego brat. Khagendra Thapa Magar chorował na zapalenie płuc. – Jego uśmiech był tak zaraźliwy, że potrafił zmiękczyć serce każdego, kogo spotykał. Doświadcza tego wiele osób o niskim wzroście, a życie potrafi być szczególnie trudne, gdy waży się 6 kilogramów i nie pasuje się do świata zbudowanego dla przeciętnych ludzi. Ale Khagendra z pewnością nie pozwolił, by jego wzrost powstrzymał go przed czerpaniem z życia pełnymi garściami. To był zaszczyt znać jego i jego rodzinę, a przywilejem była możliwość podzielenia się ze światem jego historią – wspominał Nepalczyka Craig Glenday z zespołu opracowującego Księgę Rekordów Guinnessa.

Khagendra Thapa Magar został uznany najniższym człowiekiem na świecie podczas ceremonii z okazji jego 18 urodzin w 2010 roku. – Nie uważam, że jestem małym człowiekiem. Jestem wielkim człowiekiem. Mam nadzieje, że ten tytuł pozwoli mi tego dowieść, a przy okazji zapewni odpowiedni dom dla mnie i mojej rodziny – mówił wówczas.

BBC podkreśla, że Księga Rekordów Guinnessa stosuje dwie kategorie najniższych osób – zdolnych się poruszać i niemobilnych. Sam Magar stracił tytuł na pewien czas. Odzyskał go w 2015 roku po śmierci swojego rodaka o nazwisku Chandra Bahadur Dangi, który mierzył 54,6 cm.

Kariera i światowa rozpoznawalność Nepalczyka rozpoczęła się, gdy w wieku 14 lat zobaczył go obwoźny sprzedawca. Po zdobyciu tytułu najniższego człowieka na świecie, Khagendra Thapa Magar podróżował po Europie i Stanach Zjednoczonych. Został twarzą nepalskiej organizacji turystycznej.

