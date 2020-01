Putin: Zamkniemy ohydne usta tym rządzącym, którzy przeinaczają historię

– Zamkniemy ohydne usta, które otwierają niektórzy rządzący za granicą po to, żeby osiągnąć chwilowe cele polityczne. Zamkniemy je prawdziwą, fundamentalną informacją – zapowiedział Władimir Putin, mówiąc o budowie kompleksu, gdzie zostaną umieszczone archiwalia, a także publikacji ich w internecie. – I zamkniemy usta tym, którzy próbują przeinaczać historię, przedstawiać ją w fałszywym świetle i pomniejszać rolę naszych ojców i dziadków, naszych bohaterów, którzy zginęli w obronie swojej ojczyzny i prawie całego świata przed brunatną zarazą – zapowiedział.

Agencja Ria Novosti podaje, że o planach budowy centralnego archiwum II wojny światowej Putin mówił też w przesłaniu do członków Zgromadzenia Federalnego. Zdradził parlamentarzystom, że znajdą się w nim materiały filmowe, fotografie i dokumenty archiwalne dotyczące tego okresu. Zaznaczył, że Rosja musi chronić prawdę o zwycięstwie i sprzeciwiać się „bezczelnym kłamstwom i próbom przeinaczania historii” .

Putin w Izraelu

Prezydent Rosji podał przykład Izraela, który jego zdaniem ani na sekundę nie pozwala zapomnieć o Holokauście. Pochwalił w tym kontekście władze Izraela i żydowskie organizacje, które działają na rzecz pamięci o ofiarach Holokaustu. Putin podkreślił, że za kilka dni uda się do Izraela, gdzie m.in. odsłoni pomnik ofiar blokady Leningradu. – Jestem bardzo wdzięczny za tę inicjatywę przywódcom Izraela i wszystkim, którzy za nią stoją. To dobra inicjatywa. Przypomina o ofiarach II wojny światowej, i o tych, którzy w decydujący sposób przyczynili się do unicestwienia nazistów – zaznaczył. Prezydent Rosji będzie jednym z przywódców, którzy będą przemawiali w trakcie Światowego Forum Holokaustu w Jerozolimie. W związku z tym, że nie przewidziano możliwości jego wystąpienia, zaproszenia organizatorów nie przyjął prezydent Andrzej Duda.

Rosjanie publikują dokumenty

Przypomnijmy, że 17 stycznia w Moskwie zorganizowano uroczystości z okazji 75. rocznicy „wyzwolenia Warszawy przez Armię Czerwoną” . Zbiegło się to z publikacją przez rosyjski MON archiwaliów dotyczących działań sowietów na terenie okupowanej Polski.

