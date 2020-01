Tajemniczy wirus atakuje, strach przed epidemią. Będą kontrole na lotniskach

Władze chińskiego miasta Wuhan potwierdziły 45 przypadków zarażenia nowym szczepem koronawirusa, który pochodzi z tej samej „rodziny” , co SARS (czynnik etiologiczny ciężkiego ostrego zespołu oddechowego) i MERS (Middle East Respiratory Syndrome, czyli Bliskowschodni Zespół Niewydolności Oddechowej). W wyniku wirusa w Wuhan zmarły już dwie osoby.

Badanie przeprowadzone przez Imperial College London sugeruje, że od 12 stycznia 2020 roku zarażonych nowym szczepem wirusa mogły zostać nawet 1224 osoby. Urzędnicy chińscy połączyli wirusa z jedzeniem owoców morza z lokalnego targu w Wuhan, który zamknięty został 1 stycznia, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby.

Trzej podróżnicy – dwóch z Tajlandii i jeden z Japonii, którzy odwiedzili Wuhan, jednak nie sam targ, zostali zarażeni wirusem. To sugeruje, że możliwa jest jego „transmisja” z człowieka na człowieka. Budzi to obawy związane z dalszym rozprzestrzenianiem się wirusa.

Neil Ferguson, badacz epidemii chorób w Imperial College London, powiedział, że wiele aspektów koronawirusa Wuhan jest „bardzo niepewnych”. – Jednak wykrycie trzech przypadków poza Chinami jest niepokojące. Na podstawie danych o przylotach do tego kraju i populacji, obliczamy, że istnieje tylko 1 na 574 szans na to, że osoba zarażona w Wuhan pojedzie za granicę, zanim skorzysta z opieki medycznej. Oznacza to, że do tej pory mogło być ponad 1700 przypadków zarażenia wirusem w Wuhan – powiedział Ferguson CNN. – Wielkość tych liczb sugeruje, że nie można wykluczyć znacznego przenoszenia między ludźmi. Zwiększony nadzór, szybka wymiana informacji i większa gotowość są zalecane – podkreślił.

W obawie przed epidemią trzy amerykańskie lotniska rozpoczęły kontrolę pasażerów przylatujących z Wuhan w celu wykrycia objawów wirusa takich jak kaszel, trudności z oddychaniem i wysoka temperatura.

