Ojciec Meghan Markle: Moja córka robi to dla pieniędzy

– Zamieniają się w zagubione dusze – tak opisał Thomas Markle decyzję swojej córki i jej męża. – Zamieniają koronę na Walmart – stwierdził. – To nie jest ta dziewczyna, którą wychowałem – dodał.

W 90-minutowym dokumencie Channel 5 Markle mówił także, że gdy Meghan i Harry się pobrali, „wzięli na siebie obowiązek” , którym była rodzina królewska. – To jedna z największych, długowiecznych instytucji w historii. Niszczą ją, sprawiają, że staje się tania. Nie powinni tego robić – podkreślił. - Każda młoda dziewczyna chce zostać księżniczką. Ona to wyrzuca. Wygląda na to, że dla pieniędzy. Mieszkanie za 3 mln dolarów i dom z 26 pokojami to dla nich za mało. To zawstydzające – dodał.

