Dramatyczne wieści z Karakorum. Partnerka uratowała życie Simone Moro

Simone Moro i Tamara Lunger są obecnie w Karakorum. Zamierzali zdobyć zimą dwa ośmiotysięczniki – za cel obrali Gaszerbrum I (8080 m) i Gaszerbrum II (8035 m). Ich wyprawa znacząco się jednak skomplikowała w drodze do obozu drugiego. Wspinacze własnie w tym miejscu planowali nocleg i powrót do bazy. Ze względów bezpieczeństwa wspinali się związani linami. W pewnej chwili włoski wspinacz wpadł do szczeliny. „W ułamku sekundy otworzyla się pode mną przepaść, leciałem prawie 20 metrów do góry nogami, uderzałem pośladkami o lód. Było strasznie ciemno i wąsko” – relacjonował Simone Moro.

Jego partnerce lina owinęła się wokół dłoni, co sprawiło ogromny ból. Simone Moro chwycił śrubę lodową, którą miał w swojej uprzęży. Lunger przytrzymała himalaistę, a jemu udało się jednak zatrzymać i znaleźć wyjście ze szczeliny. „Oboje zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, by wyciągnąć Simone. Jesteśmy teraz bezpieczni. Ręka jest mocno obolała, kciukiem utrzymywałam 90-kilogramowego Simone i jego plecak” – podkreśliła himalaistka.

Na chwilę obecną nie wiadomo, czy wyprawa Moro i Lunger będzie kontynuowana.

Kim jest Simone Moro?

Simone Moro to jeden z najbardziej znanych himalaistów na świecie. Jako drugi po Jerzym Kukuczce, który zdobył zimą cztery ośmiotysięczniki – Sziszapangmę, Makalu, Gaszerbrum II oraz Nanga Parbat oraz pierwszym i jedynym, który ma cztery pierwsze zimowe wejścia na ośmiotysięczniki. W sumie zdobył osiem z czternastu najwyższych szczytów świata.