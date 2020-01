Pitbull był zmuszany do walki z innymi psami. Teraz został „oficerem K9”

Walki psów są wciąż popularną „rozrywką” w wielu miejscach na świecie i trudno zliczyć, ile psów ginie podczas tego typu pojedynków. Czworonogi są trzymane w specjalnych hodowlach, a później biorą udział w nielegalnych zawodach. Tak było w kanadyjskim Ontario, gdzie służbom udało się uratować 21 zwierząt. Z racji, że mogły przejawiać agresywne zachowania, pojawił się pomysł, żeby je uśpić. Globalna kampania #Savethe21 prowadzona przez obrońców praw zwierząt przyniosła jednak zamierzony efekt, a psy zostały uratowane. Wśród nich znalazł się Hansel, który trafił pod opiekę organizacji Throw Away Dogs.

Potrafi rozróżniać zapachy

Pitbulla wysłano na specjalne szkolenie, które ukończył kilka dni temu. Teraz stał się oficjalnym „oficerem K9”, czyli psem współpracującymi ze służbami takimi jak wojsko, policja czy straż pożarna. Hansel trafił pod opiekę ostatniej z jednostek, a dzięki nabytym umiejętnościom może teraz pracować na miejscach podpaleń. Jak zauważa CNN, stał się tym samym pierwszym przedstawicielem rasy, któremu udało się ukończyć 16-tygodniowy cykl treningowy i uzyskać certyfikat.

Opiekunem czworonoga został Tyler Van Leer, strażak z amerykańskiego Millville. – Ilekroć go pytam: Jesteś gotowy, aby iść do pracy? i wyjmuję uprząż, on zaczyna biegać – powiedział Van Leer w rozmowie z CNN. – Został przeszkolony pod kątem 14 różnych zapachów – dodał. Hansel specjalizuje się w identyfikowaniu łatwopalnych cieczy, takich jak nafta, benzyna czy olej napędowy.

