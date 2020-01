Ma 3 lata, a mówił już w wieku 7 miesięcy. Małego „geniusza” właśnie przyjęto do Mensy

Warunkiem przystąpienia do Mensy jest posiadanie ilorazu inteligencji umieszczającego daną osobę w 2 proc. populacji o najwyższym IQ. Jak podaje serwis Metro, Haryz Naim jest obecnie najmłodszym członkiem stowarzyszenia. Trzylatek mieszkający z rodzicami w Wielkiej Brytanii zaczął mówić mając już siedem miesięcy. Po ukończeniu drugiego roku życia nauczył się płynnie czytać i recytować z pamięci przeczytane opowiadania.

Lubi skakać w kałuże

Rodzice chłopca, którzy są z wykształcenia inżynierami, nie spodziewali się, że ich syn będzie rozwijał się w ten sposób. – Nie mieliśmy zbyt dużego doświadczenia i po prostu myśleliśmy, że dzieci takie są – przyznała matka Haryza. – Gdy tylko poszedł do żłóbka powiedziano nam, że jest bardziej rozwinięty niż inne dzieci. Wtedy zdaliśmy sobie sprawę z jego unikalności – dodała.

Mały „geniusz” ma iloraz inteligencji 142, co sytuuje go w grupie 0,3 proc. populacji z takim wynikiem. Rodzice chłopca nie zamierzają jednak nakładać na 3-latka sztucznej presji. – Chcemy, by był normalnym dzieckiem, który bawi się i robi rzeczy typowe dla dzieci – wyjaśniła matka Haryza. Chociaż chłopiec uwielbia czytać książki, a wśród swoich pasji wymienia kosmos i liczby, to nie stroni także od zajęć typowych dla jego rówieśników. Lubi skakać w kałużae, malować, śpiewać oraz oglądać programy telewizyjne. Co zaskakujące, Haryz ma także rozwinięte zdolności językowe i płynnie mówi po angielsku mimo, że w jego domu rozmawia się głównie po malajsku.

