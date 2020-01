To nagranie wywołało burzę we Francji. Policjant bije leżącego na ziemi mężczyznę

Od listopada 2018 roku co tydzień organizowane są we Francji protesty żółtych kamizelek. Podczas ostatniego z nich funkcjonariusz policji przycisnął do ziemi jednego z protestujących i wielokrotnie bił go po twarzy. Incydent został nagrany przez innego demonstranta i wrzucony do sieci. Paryska prokuratura poinformowała w niedzielę 19 stycznia, że wszczęła dochodzenie w sprawie zachowania policjanta. Ostrzegamy – poniższe wideo jest drastyczne.



Po wielu protestach żółtych kamizelek pojawiały się podobne nagrania i oskarżenia o brutalność służb. W sprawie głos zabrał nawet wcześniej prezydent Emmanuel Macron ostrzegając, że „niedopuszczalne zachowanie” policjantów może podważyć wiarygodność służb. Potępił przy tym także stosowanie przemocy przez protestujących.

Żółte kamizelki oskarżają prezydenta Macrona o ochronę elit państwa i ignorowanie potrzeb zwykłych obywateli. W ostatnią sobotę protestowano przeciwko planowi możliwej zmiany francuskiego systemu emerytalnego. Aresztowanych zostało około 60 osób.

