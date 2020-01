Greta Thunberg w Davos. „Nasz dom płonie”

Greta Thunberg zarzuciła politykom, że składane przez nich obietnice nie są realizowane, a co za tym idzie nie przynoszą żadnych rezultatów. – Wszyscy walczymy o środowisko i klimat. Ale jeśli spojrzysz na to w szerszej perspektywie, w zasadzie nic nie zostało zrobione – podkreśliła szwedzka aktywistka. – Może się wydawać, że prosimy o wiele, a wy oczywiście powiecie, że jesteśmy naiwni – dodała. Nastolatka podkreśliła, że ona i dzieci, które ją wspierają, oczekują w rzeczywistości „absolutnego minimum”, które jest niezbędne do rozwiązywania kryzysu klimatycznego. – Nasz dom wciąż płonie. Wasza bezczynność napędza płomienie z godziny na godzinę – oceniała Greta Thundberg.

Światowe Forum Ekonomiczne w Davos

Światowe Forum Ekonomiczne w Davos to okazja do spotkania z politykami i ekonomistami z całego świata. Forum, które obchodzi w tym roku swój 50. jubileusz, odbywa się w dniach 21-24 stycznia pod hasłem „Partnerzy na rzecz zrównoważonego i spójnego świata”. Do Davos miało przyjechać niemal 3 tys. osób ze 117 krajów, w tym 53 szefów państw lub rządów m.in. prezydent USA Donald Trump, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. brytyjski następca tronu książę Karol oraz kanclerz Niemiec Angela Merkel, Polskę będzie reprezentować m.in. Andrzej Duda.

