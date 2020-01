Atak na polski autokar w Meksyku. W środku było 25 turystów

Jak podaje serwis alertachiapas.com, do zdarzenia doszło 20 stycznia na trasie Palenque-Ocosingo w Meksyku. Autokar przewożący 25 Polaków zmierzał w kierunku wodospadów Agua Azul, które są popularnym punktem wycieczek w tym kraju. W pewnym momencie pojazd zatrzymała grupa zamaskowanych napastników, którzy zmusili turystów do opuszczenia autobusu. Po chwili sami do niego weszli, zabierając pieniądze, dokumenty, komputery, aparaty oraz karty kredytowe. Pracownik biura Turismar organizującego wyjazd przekazał w rozmowie z dziennikarzami, że podczas napadu nikomu nic się nie stało. Sprawa została już zgłoszona w biurze prokuratury okręgowej. Tam zdecydowano o wszczęciu dochodzenia.

Informacja o napadzie została udostępniona na facebookowym profilu Mexico Magico Blog, gdzie turyści podróżujący do Meksyku dzielą się informacjami. W komentarzach część internautów zauważyła, że na drodze, na której doszło do wspomnianego rabunku, dwa lata temu zginął rowerzysta Krzysztof Chmielewski. Na tym jednak nie koniec. Okazuje się, że ten region słynie z niebezpiecznych incydentów. „Też na tej trasie miałam podobną sytuację, do tego jadąc autostopem. Na szczęście nic nam się nie stało. W drodze do San Cristobal DLC na drodze stało kilku uzbrojonych mężczyzn, ale po chwili przepuścili nas, wiec nic się nie stało " – napisała jedna z internautek. „Nas nie okradziono ale jadąc w nocy zatrzymali nas zamaskowani ludzie i chcieli pieniądze-daliśmy więcej niż prosili” – czytamy w kolejnym komentarzu.

