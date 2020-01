Lesbijkom odmówiono organizacji ślubu. Teraz krytykują właścicieli lokalu

Megan Watling i Sasha-Lee Heekes chciały zorganizować wesele w lokalu Beloftebos w Kapsztadzie. Wspomniana restauracja jest popularnym miejscem na imprezowej mapie tego południowoafrykańskiego miasta. Kobiety zamierzały więc z odpowiednim wyprzedzeniem uzgodnić z właścicielami lokalu szczegóły dotyczące przyjęcia. W odpowiedzi dostały jednak e-maila z odmową współpracy, a przedstawiciele restauracji podkreślili, że nie organizują wesel osób tej samej płci.

Zgłosiły sprawę Komisji Praw Człowieka

„Na początku płakałam, ale potem ogarnęła mnie złość” – napisała Watling opisując sytuację na Facebooku. „Jakim sposobem to w 2020 roku wciąż jest rzeczywistością? Małżeństwa osób tej samej płci są legalne w RPA od 2006 roku, ale ludzie nadal wierzą, że mogą usprawiedliwiać nienawiść i bigoterię, powołując się przy tym na Boga, co do którego nie wierzę, że mówił o nienawiści” – dodała. Zaznaczyła przy tym, że nie prosi o aprobatę czy akceptację jej miłości. „Zasługujemy na to, by traktować nas z godnością i szacunkiem, tak jak wszystkich innych” – podsumowała.

Co na to przedstawiciele restauracji? Rzecznik Beloftebos Micheal Swain powiedział w rozmowie z CNN, że właściciele lokalu odrzucili prośbę lesbijek, ponieważ było to sprzeczne z ich chrześcijańskimi przekonaniami, a ich zdaniem małżeństwo jest związkiem między mężczyzną i kobietą. Dodał, że nie są homofobami, a zmuszanie ich do organizacji takiego ślubu narusza prawo do wyrażania swoich przekonań religijnych. – Zgodnie z konstytucją RPA prawa osób LGBT nie stoją wyżej od praw religijnych – podsumował. Watling i Heekes nie przyjęły jednak tych tłumaczeń. Zgłosiły już sprawę Komisji Praw Człowieka RPA i oczekują na podjęcie kroków przez instytucję.

