Tancerka straciła część języka. Brakujący fragment uzupełniono mięśniem z nogi

Elly Brown pochodzi z Las Vegas, a jej największym marzeniem od dzieciństwa były występy na Broadwayu. Tym samym została wszechstronną artystką nie tylko występując w przedstawieniach, ale także śpiewając i pracując jako modelka oraz prezenterka. Kariera 41-letniej obecnie kobiety rozwijała się tak, jak tego zapragnęła. Krytyczny moment przyszedł jednak w 2017 roku, kiedy to usłyszała trudną diagnozę.

Pozostał tylko taniec

Już będąc w liceum Brown dostrzegła, że na jej języku pojawił się tzw. liszaj płaski. Dentysta stwierdził wówczas, że jest to powszechne zjawisko, którym nie trzeba się przejmować. Brown zaczęła co dwa lata przechodzić rutynowe kontrole, aż niemal trzy lata temu lekarz zauważył, że na języku pojawił się mały guzek. – Mój chirurg przebadał go i okazało się, że to rak jamy ustnej – powiedziała kobieta w rozmowie z portalem Mirror. Guzek usunięto, a u 41-latki pojawiły się nieznaczne trudności w mówieniu. Po dwóch miesiącach wróciła jednak do pracy i wydawało jej się, że na dobre pożegnała problemy zdrowotne.

Jeszcze w tym samym roku Amerykanka zaczęła uskarżać się na ból języka. Laryngolog po przeprowadzeniu badań ocenił jednak, że wyniki są dobre i zalecił tylko środki przeciwbólowe. Po kolejnych trzech miesiącach naznaczonych cierpieniem artystka poprosiła o biopsję, która wykazała, że nowotwór powrócił. Konieczne okazało się usunięcie połowy języka i zastąpienie fragmentu kości szczęki kością z prawej nogi. W miejsce brakującej części języka wstawiono z kolei płat mięśni i skóry z nogi.

Brown przez kilka miesięcy miała opuchniętą twarz, co utrudniało jej przyjmowanie płynów i rozmawianie. Przeszła radioterapię i chemioterapię, a blizny pooperacyjne będą towarzyszyły jej do końca życia. Na tym nie koniec problemów, a po usunięciu kilku zębów może żuć wyłącznie prawą stroną, przez co ma kłopoty z jedzeniem i przybieraniem na wadze. Jak sama przyznaje, operacje trwale zmieniły jej zdolność śpiewania oraz niekorzystnie wpłynęły na dykcję. Nie zamierza jednak rezygnować z tańczenia, a swoje występy prezentuje w mediach społecznościowych.

