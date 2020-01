Spełni się proroctwo dotyczące końca świata? Przypomniano je po słowach papieża Franciszka

Przepowiednia św. Malachiasza to lista 112 krótkich łacińskich zdań, które mają opisywać wszystkich papieży oraz niektórych antypapieży. Zaczyna się od Celestyna II, który został wybrany w 1143 roku. Opiera się ona na rzekomych wizjach, których w 1139 roku podczas pobytu w Rzymie miał doświadczyć św. Malachiasz. Później manuskrypt miał zostać złożony przez papieża Innocentego II w Bibliotece Watykańskiej. Przez następne 400 lat o przepowiedniach nie wspominano nawet słowem. Przypomniano sobie o nich dopiero w 1590 roku – jako przypuszczalne fałszerstwo miały one doprowadzić do wyboru pożądanego kandydata na stanowisko papieża. Krytycy zaznaczają również, że opisy poszczególnych papieży są tak ogólne, że można je dopasować praktycznie do każdego duchownego.Według przepowiedni ostatnim zwierzchnikiem Kościoła ma być Piotr Rzymianin – jego pontyfikat miałby przerwać koniec świata. Zgodnie z wyliczeniami św. Malachiasza papież Franciszek jest 112. Ojcem Świętym.

Przepowiednia św. Malachiasza powróciła za sprawą jednego z wystąpień Ojca Świętego. – Bóg przygotowuje nowe miejsce zamieszkania i nową Ziemię, na której będzie trwać sprawiedliwość, a błogosławieństwo zaspokoi wszelkie pragnienia pokoju, które powstają w ludzkim sercu. (...) Na koniec będziemy twarzą w twarz z Bogiem. Wspaniale jest myśleć o niebie, prawda? Wszyscy tam będziemy, wszyscy, to jest piękne i daje nam siłę – powiedział papież Franciszek.

