Pies okaleczony przez własną matkę. Ma zdeformowany pysk, częściowo oślepł

Brodie to mieszanka owczarka niemieckiego i bordera collie. Gdy pies miał zaledwie 13 dni zaatakowała go jego własna matka. W wyniku zdarzenia czworonóg doznał poważnych obrażeń czaszki i pyska, który do dzisiaj pozostał zdeformowany. To niestety nie koniec zdrowotnych problemów psa. Zwierzę nie widzi częściowo na jedno oko. Pies jeszcze jako szczeniak został adoptowany, ale po pięciu miesiącach jego właściciele „rozmyślili się”. Przyczyną oddania psa miała być jego „nadpobudliwość”.

Nowy rozdział

Gdy o historii psa stało się głośno, do schroniska zaczęły napływać setki wiadomości od osób, które chciały przygarnąć zwierzę. – Codziennie oglądałam jego zdjęcia, kilka razy nawet się popłakałam. Z jakiegoś powodu czuliśmy, że coś nas do niego ciągnie – powiedziała Amanda Richter, która wspólnie z chłopakiem Bradem Amesem stworzyli kochający dom Brodiemu. Przed czworonogiem stoi także wielkie wyzwanie. Zwierzę jest obecnie szkolone, by pracować jako pies terapeutyczny. – Mamy nadzieję wyszkolić go na psa terapeutycznego, aby mógł pomagać osobom niepełnosprawnym – zapowiadają właściciele czworonoga.

