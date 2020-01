Wizyta Nancy Pelosi w Auschwitz. Wymieniając ofiary, nie wspomniała o Polakach

21 stycznia marszałek Sejmu Elżbieta Witek, marszałek Senatu Tomasz Grodzki i przewodnicząca Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi złożyli kwiaty przy Ścianie Śmierci na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady Auschwitz. Nancy Pelosi zwiedziła również część muzeum, a także odmówiła modlitwę i wpisała się od księgi pamiątkowej.

Na oficjalnej stronie internetowej przewodniczącej Izby Reprezentantów USA można znaleźć relację z wizyty w Auschwitz. „Byliśmy do głębi poruszeni tym, co zobaczyliśmy. Przyjechaliśmy do Auschwitz-Birkenau, ponieważ chcieliśmy upamiętnić 75. rocznicę wyzwolenia obozu i potwierdzić nasze zobowiązanie, by nie dopuścić do powtórzenia horroru Holokaustu” – napisano. W dalszej części komunikatu Nancy Pelosi podkreśliła, że na terenie obozu wyrządzono ogromne zło Żydom, Romom, osobom LGBTQ i nie pełnosprawnych. O Polakach w komunikacie nie ma ani słowa.

Wpis dotyczący polskich ofiar pojawił się dopiero na Twitterze. W czwartek 23 stycznia Nancy Pelosi zamieściła zdjęcie sprzed obozowej bramy z napisem "Arbeit macht frei". J„esteśmy wdzięczni, że nasz pierwszy przystanek tej wizyty, przed wyprawą na uroczystości w Jerozolimie, był w Auschwitz-Birkenau, gdzie zginęło tak wielu Żydów, Polaków i innych. Nigdy więcej” – podkreśliła amerykańska polityk.

