Otyły kot nie będzie miał lekko. Trafił pod opiekę biegaczki, która pomoże mu schudnąć

Ten uroczy kot o wielkich gabarytach to Bazooka. Ma pięć lat i trafił do schroniska po śmierci swojego właściciela. W związku z tym, że jego opiekun nie przywiązywał wagi do ilości spożywanych przez kota pokarmów, zwierzak waży obecnie około… 16 kilogramów. Gdy trafił do schroniska, został przebadany przez weterynarzy. Podjęto decyzję, że zwierzę dla własnego dobra... musi schudnąć.

Wkrótce Bazooka trafił do tzw. „domu zastępczego”. Tymczasowi opiekunowie monitorowali postępy „kota na diecie”. Po pewnym czasie pojawiła się Robin Anderson, która zdecydowała się przygarnąć czworonoga na stałe. Kobieta postanowiła nadać kotu inne imię, a właściwie przydomek – król August, który oddaje dostojność stworzenia. Właścicielka śmieje się z gabarytów czworonoga. – Najtrudniejsze jest go nieść! – powiedziała humorystycznie. Jak się okazuje, Robin i kota wiele łączy. W przeszłości kobieta zmagała się z nadwagą. Od momentu, w którym postanowiła schudnąć, zaczęła się jej przygoda z bieganiem długodystansowym. Ma na swoim koncie już maraton.

