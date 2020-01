Książę Karol zignorował wiceprezydenta USA? Jest reakcja Białego Domu

W ramach obchodów 5. rocznicy wyzwolenia nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau w Yad Vashem w Jerozolimie zorganizowano Forum Holokaustu, w którym wzięło udział wielu przywódców z całego świata m.in. Emmanuel Macron, Frank-Walter Steinmeier oraz Władimir Putin, a także książę Karol i wiceprezydent USA Mike Pence. Przed rozpoczęciem uroczystości media społecznościowe obiegło krótkie nagranie, na którym widać, że książę Karol wita się po kolei ze wszystkimi gośćmi, jednak nie podaje ręki wiceprezydentowi USA i jego żonie. Po publikacji nagrania pojawiło się mnóstwo spekulacji odnośnie tego, że członek brytyjskiej rodziny królewskiej celowo zignorował przedstawiciela USA.

Co na to Biały Dom?

Do sprawy odniósł się Biały Dom. Jak powiedziała, rzeczniczka prasowa Mike’a Pence’a Katie Waldman, gdy dokładnie wsłuchać się w nagranie, to słychać, jak książę Karol mówi do wiceprezydenta: „witaj ponownie”. Jak dodała, obaj politycy widzieli się już tego dnia kilkakrotnie.

Oświadczenie Pałacu Buckingham

Oświadczenie wysłały też służby prasowe księcia Karola. „Krótko przed rozpoczęciem ceremonii w Yad Vashem, książę i wiceprezydent Pence mieli ciepłą i przyjacielską rozmowę. To dlatego nie przywitali się po raz kolejny” – przekonywano w komunikacie publikując na dowód wspólne zdjęcie obu panów.

