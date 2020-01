Matka dwójki dzieci wygrała walkę z nałogiem. Zobacz, jak się zmieniła

Renee Claire z Queensland w Australii przez wiele lat była uzależniona od alkoholu i środków farmaceutycznych, była również zakupoholiczką. - W ten sposób chciałam walczyć ze swoimi problemami z dzieciństwa. Mialam ogromne poczucie pustki, które chciałam czymś zapełnić. Wydawało mi się, że życie zupełnie nie ma sensu. Nie lubiłam siebie, tego jak wyglądam i jaka jestem - podkreśliła. Kobieta przyznała, że ludzie wokół niej nie wiedzieli, że ma problemy. - Udawałam przed nimi, że wszystko jest w porządku. Nawet mój mąż nie wiedział, że coś mi dolega. Odgrywałam rolę zadowolonej z życia - wyjaśniła.

Tymczasem w domowym zaciszu Australijka niemal każdego dnia wypijała przed snem butelkę wina. Rano, aby móc funkcjonować, zażywała kilkanaście tabletek. - Przestałam nawet zwracać uwagę na to, co dokładnie biorę. Było mi to obojętne, chciałam tylko zagłuszyć ból - wyznała. Renee Claire kochała również zakupy, przez co zadłużyła się na kilkanaście tysięcy dolarów. - W pewnej chwili miałam nawet myśli samobójcze - powiedziała.