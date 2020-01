13-latka jest w ciąży, ojcem dziecka jest 10-latek. „Cieszę się, że córka ma tak duży instynkt macierzyński”

13-latka mieszka z mamą i dwoma braćmi w wieku 5 oraz 3 lat w Krasnojarsku na Syberii w Rosji. Jej sytuacja rodzinna jest dość trudna, ponieważ u jej mamy zdiagnozowano chorobę nowotworową. Teraz sprawy skomplikują się jeszcze bardziej, ponieważ nastolatka spodziewa się dziecka. Dziewczynka, która jest obecnie w ósmym tygodniu ciąży, chce urodzić dziecko. Jak się okazuje, matka Darii nie ma nic przeciwko temu, że jej córka wkrótce sama zostanie mamą. Kobieta stwierdziła w programie Andrieja Małachowa, że jest bardzo przywiązana do tradycyjnych wartości. – Chcę, by moja córka urodziła. Nie chciałabym, aby poddawała się aborcji. Rozmawiałam z Darią o tym, to w pełni świadoma decyzja. Cieszę się, że ma tak duży instynkt macierzyński – podkreśliła. Matka Darii przyznała jednak, że początkowo wiadomość o ciąży córki ją zszokowała.

„Kiedy Iwan pocałował mnie po raz pierwszy, od razu pochwalił się kolegom”

13-letnia Rosjanka twierdzi, że ojcem dziecka jest jej przyjaciel, który ma obecnie 10 lat i chodzi do czwartej klasy szkoły podstawowej. – Pisaliśmy ze sobą, spacerowaliśmy, chodziliśmy za rękę, całowaliśmy. Kiedy Iwan pocałował mnie po raz pierwszy w policzek, od razu pochwalił się swoim kolegom – powiedziała dziewczynka. Do ich zbliżenia miało dojść w domu Iwana, podczas nieobecności jego rodziców. – On chyba sam nie do końca wie, co się dzieje. Powiedział nam, że Daria przyszła do nas do domu i zaproponowała mu seks – stwierdziła matka 10-latka w rozmowie z dziennikarzami.

Co na to lekarze?

Rzekome ojcostwo 10-latka wzbudziło sporo kontrowersji. W programie Małachowa zapytano nastolatkę, czy nie uprawiała seksu ze starszym mężczyzną. – Daria nigdy nie była z innym mężczyzną. Wiem to na pewno. Jestem ojcem jej dziecka – obruszył się Iwan. Sprawą zainteresowała się opieka społeczna. – Otrzymaliśmy sygnały, że Iwan wcale nie jest ojcem dziecka – powiedziała urzędniczka. Pediatra Nikołaj Skorobogatow zaznacza, że dopiero przeprowadzenie badań DNA pozwoli na pełne określenie, kto faktycznie jest ojcem dziecka. – Z biologicznego punktu widzenia jest to możliwe, jednak moim zdaniem sam proces zapłodnienia w tak młodym wieku byłby bardzo trudny. Teoretycznie obydwoje mogli osiągnąć wiek rozrodczy, jednak to o niczym nie świadczy – wyjaśnił specjalista. Daria przeszła badania w jednej z najlepszych klinik w Moskwie. Ginekolog Eleonora Szagerbiewa stwierdziła, że ciąża przebiega normalnie.

