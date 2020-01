Zwołano nadzwyczajny szczyt UE. O czym będą dyskutować światowi przywódcy?

Charles Michel poinformował, że 20 lutego zwoła specjalne spotkanie Rady Europejskiej. „Ze zdrowym rozsądkiem i determinacją możemy zawrzeć umowę w sprawie unijnego budżetu, która przyniesie korzyści wszystkim Europejczykom. Wszystkie strony będą musiały wykazać się gotowością do kompromisu” – podkreślił szef Rady Europejskiej. To właśnie unijny budżet na lata 2021-2027 będzie głównym tematem dyskusji przywódców państw członkowskich UE.

Charles Michel wystosował również specjalny list, w którym podkreślił, że ma świadomość iż będą to jedne z najtrudniejszych negocjacji w historii UE. Kraje, które są płatnikami netto (wpłacają więcej niż wypłacają) m.in. Niemcy, Dania czy Holandia domagają się, aby limit wydatków na następne siedem lat odpowiadał ok. 1 proc. połączonego dochodu narodowego brutto (DNB) 27 państw członkowskich. Pozostałe państwa członkowskie nie chcą dopuścić do zmniejszenia środków na politykę spójności. W tym kontekście warto dodać, że Polska należy do największych beneficjentów unijnej pomocy.

Szef Rady Europejskiej zaznaczył, że osiągnięcie kompromisu pozwoliłoby na uniknięcie kolejnych poważnych problemów gospodarczych, społecznych i politycznych. Ponadto, brak porozumienia mógłby zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu obecnych programów oraz uruchomieniu nowych.

