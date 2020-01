Ten pies przykuwa uwagę ze względu na swoje oczy. „Wyglądają jak u postaci z bajek Disney'a”

Mały Winnie urodził się 28 października 2019 roku. Trzymiesięczny szczeniak podbija media społecznościowe. Choć na jego profilu na Instagramie pojawiło się dopiero 28 zdjęć, już obserwuje go ponad 322 tysiące internautów. Pies przykuwa uwagę ze względu na swoje wyjątkowe oczy. Komentatorzy w sieci twierdzą, że do złudzenia przypominają one te, które są charakterystyczne dla postaci z bajek Disney'a. Właściciele czworonoga Tom i Elle przyznają, że nieco zaskoczyła ich nagła popularność Winniego. – Założyliśmy naszemu pupilowi profile na Instagramie i TikToku, bo kochamy go najmocniej na świecie i chcieliśmy pokazać wszystkim naszą radość – przyznała Ellee. Kobieta dodała, że dzięki fotografiom psa w mediach społecznościowych zgłosiły się już do nich firmy chętne nawiązać współpracę.

Winnie to pies rasy cocker spaniel - jednej z najbardziej popularnych na świecie. Jest rasą średnią o dobrej kondycji i zdrowiu. Sierść cocker spanieli jest niezwykle miękka i jedwabista. Znakiem charakterystycznym są nisko osadzone, długie uszy. Psy te są bardzo towarzyskie i potrzebują sporego kontaktu z ludźmi i innymi czworonogami. Z natury są jednak zwierzętami łowczymi. Ponadto, rasa ta zalicza się do jednej z najbardziej łasych na przysmaki. Dokładne pochodzenie cocker spanieli jest nieznane. Najbardziej rozpowszechniona teza mówi o tym, że blisko 2000 lat temu czworonogi zostały przewiezione z Hiszpanii do Wielkiej Brytanii przez żołnierzy Juliusza Cezara.

