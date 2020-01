Najsłodszy psiak na Instagramie? Pomeranian Pixxel poprawi nastrój każdemu

2-letni pies rasy pomeranian o imieniu Pixxel, robi na Instagramie furorę. Ilość jego fanów znacznie wzrosła po tym, jak jedno z jego uroczych zdjęć pojawiło się na stronie insta_dog. Piesek do tej pory zgromadził prawie 60 tys. fanów, którzy zachwycają się jego zabawnym usposobieniem.

Właścicielka Pixxela zamieszcza na Instagramie zarówno zdjęcia jak i nagrania, które pokazują, jakim zadowolonym z życia psem jest jej pomeranian. Niemal na każdej fotografii psiak „uśmiecha się” do kamery, często też puszcza oko do fanów.

Pomeraniany to inaczej szpice miniaturowe. Są to psy do towarzystwa, które przywiązują się do jednego pana. Często nie można nad nimi zapanować, mają dużo energii. Lubią uprawiać psie sporty jak agility, obedience czy taniec. Ze względu na swoje wyjątkowe umaszczenie wymagają regularnego trymowania i wyczesywania.

