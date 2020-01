Grumpy Cat ma godnego następcę. Ten kot wygląda, jakby ciągle był zły

Internet nie znosi pustki, więc tytuł najpopularniejszego kota w sieci nie mógł długo pozostawać „nieobsadzony”. Jeszcze do maja ubiegłego roku dzierżył go Grumpy Cat, czyli czworonóg wyglądający na wściekłego i zniesmaczonego zarazem. Teraz użytkownicy mediów społecznościowych zauważyli, że pojawiło się się zwierzę łudząco podobne do wspomnianego Grumpy Cata.

Meow Meow pochodzi z Tajwanu, a właściciele założyli jej konto na Instagramie. Kotka wygląda podobnie do Grumpy Cata, czyli swego czasu najpopularniejszego przedstawiciela gatunku w sieci. Tak jak sławny poprzednik, również Meow Meow ma niespotykaną mimikę sprawiającą, że wygląda na ciągle złego lub zniesmaczonego. – Spotkałam ją w starym sklepie zoologicznym– powiedziała Clare, właścicielka czworonoga w rozmowie z serwisem Bored Panda. Dodała, że jej podopieczna prawdopodobnie urodziła się wcześniej niż Grumpy Cat. – Były właściciel z niewiadomych przyczyn ją porzucił. Miała wtedy 10 miesięcy, więc razem z bratem wzięliśmy ją do domu – powiedziała Clare. Jak przyznała, Meow Meow wygląda jak Grumpy Cat, ponieważ ma „znamię Batmana” na pyszczku. Kim był Grumpy Cat? Śmiało można powiedzieć, że Grumpy Cat był najsłynniejsza kotką w internecie. Popularność zaczęła zyskiwać od 2012 roku, dzięki swojemu wyglądowi. Jej charakterystyczny pyszczek sprawiał, że zwierzak mógł wydawać się znudzony, marudny, a nawet zły. Kot zyskiwał na popularności, a jego profil na Instagramie obserwowało już 2,4 mln użytkowników. W maju 2019 roku właścicielka czworonoga przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych smutną wiadomość. We wtorek 14 maja Grumpy Cat zdechł w wyniku komplikacji po przebytej niedawno infekcji dróg moczowych. „Odeszła spokojnie w ramionach swojej opiekunki, Tabathy” – czytamy w oświadczeniu. Kotka miała siedem lat. Właścicielka w imieniu swoich krewnych dodała, że kotka była nie tylko „ich dzieckiem i cenionym członkiem rodziny, ale również wywołała uśmiech u milionów ludzi na całym świecie nawet wówczas, gdy było im ciężko”. „Jej duch wciąż będzie żył wśród fanów” – podsumowała. Według opiekunki Grumpy Cat, wyraz mimiki kota był spowodowany wadą genetyczną związaną z karłowatością. Czytaj także:

Fotograf uchwycił niezwykły moment. Malutkie gepardy wyszły na spacer

Meow Meow – kot, który wygląda jak Grumpy Cat Galeria: