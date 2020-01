O suczce, która jeździła sama autobusem. „Eclipse nie potrzebuje opiekuna”

Eclipse to mieszanka dwóch ras" labradora oraz mastifa. Suczka mieszka ze swoimi opiekunami w Seattle w Stanach Zjednoczonych. Jak się okazuje, ma niezwykłą umiejętność - potrafi samodzielnie jeździć autobusem. Niemal każdego dnia Eclipse wsiada sama do autobusu, jedzie kilka przystanków, po czym wysiada przy specjalnym parku dla psów. Po kilku godzinach zabawy - również samodzielnie - wchodzi do autobusu i wraca do domu.

Choć ta historia wydaje się nieprawdopodobna, właściciel suczki zapewnia, że jest prawdziwa. - Kiedyś czekaliśmy na autobus do parku, a ja paliłem papierosa. Nim się odwróciłem, autobus odjechał a Eclipse była w środku. Złapałem najszybsze możliwe połączenie do parku. Jakież było moje zdziwienie, gdy przy wejściu zobaczyłem moją ukochaną sunię - opowiadał mężczyzna. Właściciel dodał, że wszyscy kierowcy jeżdżący linią do parku dla psów znają już Eclipse i nie mają nic przeciwko temu, że jeździ ona autobusem. - Eclipse pokochali też nasi sąsiedzi, którym umila codzienną drogę do pracy - podkreślił Jeff.

Suczka ma także swój własny profil na Facebooku, który śledzi ponad 54 tysiące internautów.

