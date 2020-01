Na Elbrusie znaleziono ciało Polaka. Nie zgłosił swojej wyprawy

Ciało alpinisty, który zaginął 28 stycznia, znaleziono w rejonie Skał Pastuchowa. Jak podaje agencja TASS powołując się na wiceszefa służb ratowniczych na Elbrusie Alberta Hadżijew, ratownicy mieli później przetransportować zwłoki na dół i przekazać je służbom ochrony prawa. O Polaku niewiele wiadomo oprócz tego, że urodził się w 1970 roku. We wtorek mężczyzna podczas wchodzenia na Elbrus nie wrócił w miejsce, w którym umówił się z towarzyszami. Ci przerwali wspinaczkę z powodu złych warunków atmosferycznych i nie mogąc skontaktować się z Polakiem wezwali służby ratunkowe. Pobliski teren przeszukiwano w nocy, a akcję wznowiono rano.

„Prywatne” wyjście?

Jak podaje Przegląd Sportowy, do Polskiego Związku Alpinizm zgłosili się Rosjanie, którzy poprosili o podanie informacji na temat wyprawy. – Nie była ona jednak zgłaszana do naszego związku, więc było to zapewne „prywatne” wyjście. Nie znamy tożsamości osoby, która zginęła, staramy się to ustalić – przekazali przedstawiciele PZA. Sekretarz związku Marek Wierzbowiski ocenił z kolei, że zmarły to prawdopodobnie był nie wykwalifikowanym alpinistą, a turystą. – Elbrus to łatwa góra, w jej przypadku możemy już mówić o turystyce kwalifikowanej. Poza tym dla alpinistów mających doświadczenie Elbrus raczej nie jest już celem – podkreślił.

Elbrus jest najwyższym szczytem Kaukazu leżącym na terenie Rosji, niedaleko granicy z Gruzją. Wspinacze, którzy przyjmują grań główną Kaukazu za granicę Europy uznają Elbrus za najwyższy szczyt Europy. Inne zdanie w tej kwestii ma Międzynarodowa Unia Geograficzna, według której tytuł ten przysługuje Mont Blanc. Pierwszym Polakiem, który wszedł na Elbrus był Jerzy „Druciarz” Rudnicki. Udane wejście miało miejsce w 1956 roku.

Czytaj także:

Dwóch Polaków wróciło z Szanghaju. Trafili na obserwację do szpitala zakaźnego