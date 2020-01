Brutalne starcia strażaków z policją we Francji. Dwóch z nich podpaliło się na znak protestu

Tysiące protestujący we Francji strażaków domaga się lepszych warunków pracy. Jak informuje „The Independent”, strażacy żądają podwyższenia premii za wykonywanie niebezpiecznego zawodu, aby dostosować ją do premii przyznanych policji i żandarmom. Związki strażackie wezwały do ​​podwyższenia wynagrodzenia za ryzyko z 19% do 28% wynagrodzenia podstawowego (o ok. 200 euro), a także do zagwarantowania obecnych planów emerytalnych.

„J esteśmy ostatnim ogniwem służb ratowniczych we Francji i jesteśmy przytłoczeni telefonami i interwencjami ” – powiedział agencji prasowej Agence France-Presse Frédéric Perrin, prezes jedne ze strażackich związków. „ Potrzebujemy zwiększenia zatrudnienia i dodatkowych środków, żeby sprawnie reagować, ale także gwarancji, że będziemy mogli koncentrować się na naszych zadaniach, sytuacjach kryzysowych, a nie służyć jako uzupełnienie brakujacych usług zdrowotnych ” – dodał.

W trakcie protestu dwóch strażaków podpaliło swoje mundury.

Brutalne starcia strażaków z policją

W trakcie wczorajszego protestu doszło też do niezwykle brutalnych scen. Do sieci trafiło wiele filmów, na których widać, jak francuska policja bezwzględnie naciera na umundurowanych strażaków w hełmach używając pałek, tarcz i gazu łzawiącego.

Poprzednio strażacy demonstrowali w październiku. Masowo biorą też udział w ogólnofrancuskich protestach przeciwko szeroko zakrojonym reformom emerytalnym, które miały miejsce w ostatnich tygodniach. W ich trakcie często maszerują przed protestującymi, aby zapobiec starciom.

Czytaj także:

Europosłanki PiS do KE: Francja dyskryminuje polskich przedsiębiorców