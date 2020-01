Cierpi na zespół włosów niedających się uczesać. Jest wytykana palcami

Zespół włosów niedających się uczesać jest niezwykle rzadką anomalią strukturalną włosów, a osoby cierpiące na taką przypadłość muszą zmagać się z sterczącymi i ciężkimi do ułożenia włosami. Taki problem ma Shilah Madison, w przypadku której nic nie wskazywało na późniejsze anomalie. Jak przyznała matka dziewczynki w historii opisanej w portalu Love What Matters, dziecko urodziło się zdrowe i miało brązowe włosy. Te jednak po kilku miesiącach zaczęły wypadać, a nowe były jaśniejsze i rosły w górę, zamiast układać się w dół. Co więcej, były bardzo delikatne i wręcz lśniące.

Dotykali jej włosów, robili zdjęcia

Niecodzienna fryzura Shilah zaczęła zwracać uwagę krewnych, znajomych, a także przypadkowo spotykanych osób. – Wygląda jakby włożyła palca do gniazdka – takie komentarze rodzice dziewczynki słyszeli na ulicy. – Często ludzie pytali, czy mogą dotknąć włosów, lub po prostu podchodzili i dotykali – wspomina matka dziecka. Na porządku dziennym było również robienie zdjęć bez proszenia o zgodę. Wtedy najczęściej interweniował ojciec Shilah, prosząc „samozwańczych paparazzi” o wykasowanie fotografii. Nie brakowało również pytań o przyczynę takiej przypadłości, a bliscy dziewczyny wkrótce odkryli, że prawdopodobnie była to kwestia obciążenia genetycznego.

Shilah miała problemy z rozczesywaniem fryzury, a codzienna walka z „kudłami” sprawiała, że część włosów zostawała na szczotce. Trudności sprawiali także rówieśnicy, którzy zwracali uwagę na nietypowy wygląd dziewczynki. Matka nauczyła ją jednak tłumaczyć, że jest „magiczna i specjalna", a dzięki szybkiemu pójściu do przedszkola Shilah już od najmłodszych lat nauczyła się radzić sobie z komentarzami innych dzieci.

Dziewczynka faktycznie może czuć się „specjalna”, szczególnie biorąc pod uwagę porównania padające z ust przypadkowo spotykanych ludzi. – Pamiętam, że jeden z obcych porównał ją do doktora Browna z „Powrotu do przyszłości”. Inni mówili, że ma włosy jak Albert Einstein – przyznała matka Shilah dodając, że raczej nie były to porównania, które chciałaby usłyszeć mała dziewczynka.

