Rosja. 26-latka z Izraela ułaskawiona przez Putina. Miała spędzić w więzieniu 7,5 roku

26-latka została aresztowana w kwietniu 2019 roku na lotnisku w Moskwie po tym, jak znaleziono w jej bagażu około prawie 10 gramów marihuany. Ilość ta mieści się w granicach prawnych dozwolonego użytku w Izraelu. W Rosji za posiadanie takiej ilości przez obcokrajowca grozi areszt trwający do miesiąca, grzywna i wydalenie z kraju. Wiadomo, że kobieta podróżowała z Indii do Izraela, jednak wybrała drogę przez Moskwę, aby zaoszczędzić około 200 dolarów na biletach.

Kobieta nie przyznawała się do winy, twierdząc, że podczas pobytu na lotnisku w Moskwie nie miała możliwości dostania się do swojego bagażu. Kobietę mimo to skazano na 7,5 roku więzienia.

Decyzja ta zmieniła się w środę wieczorem. Agencja Interfax, powołując się na Federalną Służbę Więzienną podała, że Władimir Putin ułaskawił Issachar. Decyzja podjęta została tuż przed wizytą premiera Izraela Benjamina Netanjahu w Moskwie w czwartek. Netanjahu podziękował za nią swojemu „przyjacielowi” Putinowi. Później w mediach społecznościowych opublikował wideo, na którym widać jak Issachara wita się z nim i innymi. „Naama, jedziemy do domu” – mówi do 26-latki Netanjahu.

