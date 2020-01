Polityk wykorzystał zdjęcie z popularnego mema. Rodzina chłopca oburzona

Chłopiec zaciskający pięść to tak naprawdę Sammy Griner. Zdjęcie zrobiła jego mama Laney w 2007 roku, kiedy dziecko próbowało zjeść piasek. Sammy wówczas 11 miesięcy. Griner stał się tak popularny, że firma Virgin Media umieściła go w swojej kampanii reklamowej. Wystąpił również w kilku reklamach. Memy z jego udziałem pojawiły się w wielu różnych językach.

Internetowa sława ma jednak również swoją ciemną stronę. W wielu przypadkach nie mamy bowiem kontroli nad tym kto i do jakich celów wykorzystuje nasz wizerunek. Jak podaje CNN, Laney Griner, mama słynnego "success kid" zwróciła uwagę na kampanię członka Izby Reprezentantów USA Steve'a Kinga. Polityk wykorzystał zdjęcie chłopca do zbiórki pieniędzy na Facebooku.

W imieniu rodziny Griner ich adwokat skierował do kongresmena pismo, w którym domagał się zaprzestania używania wizerunku Sammy'ego bez zgody jego i jego rodziny. W dokumencie podkreślono, że „tego typu akcje nie tylko naruszają prawa autorskie, ale przede wszystkim niszczą prywatność chłopca i mieszają go do polityki”. - Zdjęcie mojego syna pokochały miliony internautów, bo niesie ze sobą pozytywne przesłanie. Tymczasem kongresmen wykorzystał je do robienia polityki. To bardzo szkodliwe działanie i mam nadzieję, że Steve King się opamięta - podkreślała Laney Griner.

Rodzina Griner domagała się od polityka publicznych przeprosin. Kongresmen usunął zdjęcie ze swojego facebookowego profilu i przeprosił za zaistniałą sytuację.