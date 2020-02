Nieoczekiwanie stała się gwiazdą sieci. Wygląda jak Meghan Markle

Mieszkająca w amerykańskim stanie Missouri Akeisha Land zapewne pozostałaby nie zauważona, gdyby nie zdecydowała się na opublikowanie swojego zdjęcia na Instagramie. Jak do tej pory kobieta prowadziła tam konto swojej córki, czasami udostępniając również zdjęcia syna. Największą gwiazdą i tak jest mała Greyson Regina, która stawia pierwsze kroki w modelingu. Teraz swoje „pięć minut” ma jej mama, która zdaniem internautów jest łudząco podobna do Meghan Markle.

„Wielki komplement”

Takie porównanie nie jest na wyrost szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że niektórzy użytkownicy Instagrama wzięli Land za żonę księcia Harry'ego. „Przez chwilę myślałem, że jesteś Meghan Markle” – czytamy w jednym komentarzu. „Czy ludzie cały czas mówią ci, że wyglądasz jak księżna Sussex? " – dopytywał ktoś inny, a takich wpisów jest więcej.

Sama zainteresowana jest zaskoczona zainteresowaniem ze strony internautów. W rozmowie z E! News przyznała, że chociaż zdaje sobie sprawę z podobieństwa do Meghan Markle, to nie śledzi działalności swojej słynnej „sobowtórki”. Podkreśliła zarazem, że porównania do księżnej odbiera jako „wielki komplement”.

