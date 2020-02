Psa tej rasy ma Meghan Markle. Ten wygląda na ciągle zmęczonego

The Telegraph informował ostatnio, że Meghan Markle i książę Harry jeszcze w listopadzie przewieźli swoje dwa psy do posiadłości leżącej na wyspie Vancouver. Informacja ta ujrzała światło dzienne przy okazji doniesień o przeprowadzce członków rodziny królewskiej do Kanady. Dziennikarze twierdzą, że para książęca wzięła ze sobą labradora oraz przedstawiciela rasy beagle, którego Meghan przywiozła do Wielkiej Brytanii po tym, jak zaczęła spotykać się z Harry'm. To właśnie psy rasy beagle cieszą się dużą popularnością, a niektóre z nich mają nawet swoje konta w mediach społecznościowych. Do takich czworonożnych gwiazd należy Klaus.

Właścicielką Klausa jest Audrey Lepere, która pasjonuje się projektowaniem grafik, produktów i wnętrz. Kobieta dba o to, by liczba fanów jej pupila wciąż rosła. Szybki przegląd zdjęć psa wskazuje jednak na to, że nie jest to osobnik, który potrafi zarażać radością. Klaus wygląda na wciąż smutnego, co nie przeszkadza internautom w zostawianiu dziesiątków komentarzy pod jego zdjęciami.

Oświadczenie Harry'ego i Meghan

Para przekazała swoją wolę w oświadczeniu opublikowanym 8 stycznia na Instagramie. „Po wielu miesiącach refleksji i wewnętrznych dyskusji, zdecydowaliśmy się w tym roku na przejście do nowej, postępowej roli w ramach tej instytucji. Zamierzamy wycofać się jako”starsi" członkowie rodziny królewskiej i pracować, aby stać się niezależnymi finansowo, a jednocześnie nadal w pełni wspierać Jej Królewską Mość” – czytamy w oświadczeniu podpisanym przez Harry'ego i Meghan.

To nie koniec zaskoczeń. Sussexowie planują bowiem dzielić swój czas między Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi – ojczyzną Meghan Markle. „Ta geograficzna równowaga pozwoli nam wychować naszego syna w uznaniu dla królewskiej tradycji, w której został urodzony, ale też zapewni naszej rodzinie przestrzeń, która pomoże nam skupić się na następnym rozdziale, który obejmie m.in. naszą nową działalność charytatywną” – czytamy w komunikacie.

