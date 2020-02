Była narkomanka chwali się metamorfozą. Trudno uwierzyć, że to ta sama osoba

„»Nigdy nie będę brała narkotyków« – powiedziałam sobie siedząc na pogrzebie mojej najlepszej przyjaciółki. Studiowałam w Paryżu, kiedy otrzymałam wiadomość o jej śmierci. Przez lata była na wojnie z nałogiem i narkotyki wreszcie wygrały. Pamiętam, jak zadawałam sobie pytanie o to, dlaczego wybrała narkotyki zamiast ludzi, którzy ją kochali” – wspomina po latach Hannah Green. Kobieta przyznała, że miesiąc po śmierci przyjaciółki sama spróbowała kokainy by przekonać się, czy może znaleźć „odpowiedzi na niekończące się pytania dotyczące śmierci” bliskiej osoby. Ten jeden raz wystarczył jednak, by uzależniła się od narkotyków.

„Walcz o siebie”

Green przyznała, że dorastała w chrześcijańskiej rodzinie i co tydzień chodziła do kościoła. Co więcej, była zaangażowana w duszpasterstwo młodzieży i miała „wspaniałych przyjaciół”. Dostała dobrą pracę i zdobyła upragniony stopień naukowy na studiach z projektowania wnętrz. Pozornie jej życie było idealne, ale uzależnienie od narkotyków zaczęło odciskać swoje piętno. Po kokainie przyszedł czas na heroinę. Kobieta rzuciła pracę, opróżniła konto bankowe i wszystkie oszczędności przeznaczyła na dostawy od dilera.

W końcu przyszedł krytyczny moment, a Green po przedawkowaniu trafiła do szpitala. Później została przetransportowana do kliniki odwykowej, gdzie zaczęła nowy etap w życiu. Jak sama przyznaje duża w tym zasługa jednej z pielęgniarek, która dzień przed urodzinami pacjentki podeszła do niej i powiedziała: Walcz o siebie. Te słowa Green wytatuowała sobie na przedramieniu. Teraz chętnie chwali się swoją „czystością” w mediach społecznościowych, przy okazji motywując inne osoby zmagające się z nałogiem. Wprawdzie już od ponad roku nie zażywa narkotyków, ale wciąż uczęszcza na terapię i pracuje nad pełnym powrotem do zdrowia.

