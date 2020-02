Córka „El Chapo” wzięła ślub. Na czas uroczystości specjalnie zamknięto katedrę

Jak donosiła meksykańska gazeta „Reforma” , ceremonia odbyła się 25 stycznia w specjalnie na ten dzień zamkniętej katedrze w Culiacan, mieście, które za centrum swojego imperium obrał kartel Sinaloa. „Katedra zamknięta na ślub córki El Chapo” – tak miejscowe media relacjonowały okoliczności towarzyszące zaślubinom.

Na zdjęciach i filmach zamieszczanych przez gości w mediach społecznościowych widać było parę młodą podjeżdżającą pod odgrodzoną policyjną taśmą katedrę, oraz wystawne wesele z prywatnym pokazem pirotechnicznym i koncertem popularnego zespołu.

„The Guardian” podkreśla, że ślub córki barona narkotykowego „El Chapo” , który skazany został na dożywocie i dodatkowe 30 lat wiezienia, przypomniał wszystkim, jak potężne w Meksyku są wciąż tradycje związane z kartelami. – To przypomnienie, jak głęboko zakorzeniona w społeczeństwie Sinaloa i potężna pozostaje rodzina Guzmanów. W rzeczywistości są oni częścią elity – komentował Falko Ernst, analityk zajmujący się Meksykiem w ramach International Crisis Group. – Są traktowani w taki sposób przez innych członków elity, w tym przez przedstawicieli kościoła – dodał.

Czytaj także:

Napijesz się „El Chapo”? Córka narkotykowego bosa sprzedaje piwo nazwane po ojcu

Joaquin „El Chapo” Guzman Loera

Joaquin „El Chapo” Guzman Loera był jednym z najbardziej poszukiwanych bossów mafii narkotykowej na świecie. Stał na czele najlepiej zorganizowanego meksykańskiego kartelu – Sinaloa. Przez blisko 30 lat przemycał do Stanów Zjednoczonych olbrzymie ilości kokainy, metaamfetaminy, heroiny i marihuany. Był uznawany za jednego z najpotężniejszych przestępców na świecie. W 2017 roku Netflix na podstawie jego historii nagrał serial „El Chapo”.

Guzman został schwytany w 2016 r. Meksyk zgodził się na jego ekstradycję do Stanów Zjednoczonych w styczniu 2017 roku. W lutym 2019 roku ława przysięgłych uznała go winnym handlu narkotykami oraz zlecania licznych zabójstw. 17 lipca został skazany na dożywocie i dodatkowe 30 lat więzienia przez sąd w Nowym Jorku.

Prokuratorzy przedstawili niezbite dowody na to, że narkotykowy baron wysłał setki ton narkotyków do Stanów Zjednoczonych z Meksyku i spowodował śmierć dziesiątek ludzi, aby chronić siebie i swoje szlaki przemytu. Wydający wyrok sędzia Cogan powiedział, że zbrodnie Guzmána były oczywiste. Oprócz skazania go na dożywocie bez możliwości ubiegania się o przedterminowe zwolnienie narkotykowy boss musi zwrócić 12,6 miliarda dolarów.

Czytaj także:

Tak żyją dziś synowie El Chapo. Luksusowe samochody, prywatne samoloty i drogie wakacje