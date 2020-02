Polityk polecił emerytce sprzedać psa, by mogła opłacić rachunki. „Jestem nowicjuszem”

66-letnia Lyubov Kolyucha postanowiła o swojej historii opowiedzieć szerszej publiczności, więc zadzwoniła do programu emitowanego przez kanał telewizyjny 112 Ukraina. Kobieta narzekała na wysokość swojej emerytury. 66-latka podkreślała, że po opłaceniu rachunków za gaz właściwie nie ma środków na inne opłaty, a co dopiero na zapewnienie sobie podstawowych potrzeb.

„Jestem nowicjuszem”

Podczas trwania programu 25-letni poseł Jewgienij Brahara z Servant of the People doradził kobiecie, aby sprzedała swojego rasowego psa. – Jeśli ma psa elitarnej rasy, może go sprzedać i… łatwo zapłacić rachunki – powiedział poseł, którego słowa cytuje BBC. Polityk po fali krytyki, która zalała media społecznościowe, zrozumiał niestosowność swojej wypowiedzi i przeprosił. „Jestem nowicjuszem w polityce i jeszcze nie nauczyłem się odpowiadać na delikatne pytania. Przepraszam każdego, kto może czuć się urażony moimi słowami” – napisał na Facebooku.

Czytaj także:

Ten pies wygląda jak jednorożec. „Zawsze należy postępować zgodnie z instrukcją”