Irańscy piloci widzieli moment zestrzelenia Boeinga. Wyciekło nagranie rozmowy z wieżą

Rozmowę wykradzioną przez wywiad ujawniła ukraińska telewizja 1+1. Widzowie programu TSN Tyżdeń mogli usłyszeć wymianę zdań pomiędzy kontrolerem lotów a irańskim pilotem lecącego z Sziraz do Teheranu samolotu Aseman Airlines. Z materiału wynika, że z lądującej maszyny widać było dwa błyski: najprawdopodobniej moment wystrzelenia rakiety i moment jej uderzenia w ukraiński samolot.

„Na trasie widać błyski, jak od rakiety. Coś takiego ma tam być?” – pytał drugi pilot Aseman Airlines. „Ile mil? Gdzie?” – pytano w odpowiedzi z wieży kontroli lotów. „Widzę teraz światło, jak leci stamtąd” – kontynuował pilot. „Nic na ten temat nam nie przekazywano. Jak wygląda? Do czego jest podobne to światło?” – odpowiadał kontroler. „To na pewno światło od rakiety” – mówił dalej pilot. „Nie informowano nas na ten temat” – przyznał bezradny kontroler.

Dalej słychać wielokrotne próby wywołania przez wieżę ukraińskiego lotu. „Ukraine International Airlines 752, odbiór!” – krzyczał raz po raz kontroler. „Widzieliśmy wybuch, wielki blask od wybuchu, nie wiem, co to” – mówił pilot, najprawdopodobniej obserwując moment uderzenia rakiety w samolot. Dopytywał, czy w takiej sytuacji może lądować w Teheranie. „Nie wiemy dokładnie” – usłyszał w odpowiedzi. „Tak, nie wydaje mi się, byście mieli jakieś problemy” – stwierdził w końcu niepewny kontroler. „Daj Boże!” – zakończył pilot.

Ukraina domaga się wydania czarnych skrzynek

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na podstawie opublikowanego nagrania stwierdził, że Iran od samego początku wiedział, iż cywilny samolot został zestrzelony. Podkreślał, że Ukraina wyśle do Iranu swoich ekspertów, jednak nadal będzie nalegać na odbiór czarnych skrzynek. Powołując się na krajowych ekspertów wyraził obawy o brak technicznej gotowości Irańczyków do prawidłowego odczuty danych.

Katastrofa samolotu

Do katastrofy samolotu należącego do ukraińskich linii lotniczych Ukrainian International Arlines doszło zaledwie kilka minut po starcie. Z danych portalu Flightradar24 wynika, że zniknął z radarów po 4 minutach od startu. Rzecznik agencji lotnictwa cywilnego Reza Dżafarzadeh przekazał, że maszyna spadła na ziemię pomiędzy miejscowościami Szahriar i Parand. Do katastrofy samolotu doszło 8 stycznia.

Ukraińskie linie lotnicze poinformowały, że na pokładzie Boeinga było 176 osób – 167 pasażerów oraz 9 członków załogi. Nikogo nie udało się uratować. Wśród ofiar jest 82 obywateli Iranu, 63 obywateli Kanady, 11 obywateli Ukrainy (2 pasażerów oraz załoga), 10 obywateli Szwecji, 4 obywateli Afganistanu, 3 obywateli Niemiec oraz Wielkiej Brytanii.

