Papież Franciszek spotkał się z kobietą, którą uderzył w rękę. Uścisnął z nią dłoń i porozmawiał

Jak informuje włoski dziennik Corriere della Sera, mimo że w Nowy Rok papież przeprosił za incydent z poprzedniego dnia, jednak postanowił spotkać się osobiście z kobieta którą uderzył w rękę. Do krótkiego spotkania miało dojść po zakończeniu jednej z audiencji generalnych w Auli Pawła VI. Papież miał wymienić z kobietą uścisk dłoni i parę słów. Podobno Franciszek był wstrząśnięty i żałował tego co się stało.

Włoskie media zauważają, że informacja o spotkaniu nie została upubliczniona przez watykańskie media.

Incydent z wierną w Watykanie

W Nowy Rok media na całym świecie obiegło nagranie zachowania papieża Franciszka, które zarejestrowano 31 grudnia na placu św. Piotra w Watykanie. Papież w otoczeniu ochroniarzy wracał z modlitwy przy szopce, a po drodze witał się z wiernymi. Jedna z kobiet stojąca za barierkami mocno pociągnęła go za rękę, co wywołało grymas na twarzy biskupa Rzymu. Franciszek zareagował nerwowo, najpierw krzycząc coś do wiernej, później uderzając ją w dłoń, a na końcu odchodząc z niezadowoloną miną.

W środę, 1 stycznia, w trakcie modlitwy Anioł Pański papież przeprosił za swoje zachowanie. – Wiele razy tracimy cierpliwość. Mówię – przepraszam – za zły przykład wczoraj – oświadczył.

Czytaj także:

Wyciekł papieski dokument. Franciszek zgadza się na częściowe zniesienie celibatu!