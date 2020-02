Z takim imieniem musiał zostać gwiazdą. Poznajcie kota o różnych kolorach oczu

Odpowiedź na to pytanie wydaje się dość oczywista. Wystarczy spojrzeć na zwierzaka, aby się przekonać. Bowie to piękny biały kot z efektownymi pomarańczowymi i brązowymi łatkami. Jest jednak coś, co czyni go naprawdę wyjątkowym.

33 tys. obserwatorów i charakterystyczne imię

Kota przygarnęła Maria Lloret z Hiszpanii. Kiedy zobaczyła, że zwierzę ma jedno oko niebieskie, a drugie zielone – wiedziała, że musi się nazywać Bowie. Dlaczego? Wielu fanów muzyki twierdzi, że oczy różniącej się barwy miał Dawid Bowie, brytyjski piosenkarz, kompozytor oraz autor tekstów.

Dzięki swojemu wyjątkowymi wyglądowi, efektownym oczom i charakterystycznemu imieniu, kot Bowie stał się gwiazdą mediów społecznościowych. Na Instagramie obserwują go ponad 33 tysiące internautów. „Cudowny”, „To niesamowite”, „Jesteś przepiękny” – między innymi w taki sposób wyrażają swój zachwyt.

