Blogerka ma azjatyckie korzenie, stała się ofiarą hejtu. Chodzi o koronawirus

Michelle Phan urodziła się i wychowała w Stanach Zjednoczonych. Blogerka zajmująca się poradami makijażowymi, której konto na Instagramie obserwują już dwa miliony internautów, świetnie odnajduje się także w biznesie, sprzedając własne kosmetyki. Rodzice 32-latki pochodzą z Wietnamu i to właśnie im zawdzięcza azjatyckie rasy twarzy. Nie przeszkadza to jednak anonimowym użytkownikom mediów społecznościowych w obrażaniu jej.

Każdy Azjata je nietoperze i zaraża koronawirusem?

„Dlaczego wy, Azjaci, jecie wszystkie stworzenia od lewej do prawej? Martwe czy żywe, wszystkie części ciała. Właśnie dlatego rozprzestrzeniacie najróżniejsze choroby”– napisał jeden z internautów komentujących zdjęcie Phan. Ktoś inny zaapelował do niej, by Azjaci przestali jeść nietoperze, nawiązując tym samym do pogłosek, że to właśnie spożycie tych zwierząt zainicjowało pojawienie się koronawirusa.

Phan odniosła się do tych rasistowskich uwag na Twitterze. „Chciałabym przypomnieć ludziom, którzy są rasistami wobec Azjatów z powodu koronawirusa, że 90 proc. wszystkiego, co posiadacie, zostało wyprodukowane w Chinach, w tym wasze telefony” – zauważyła. Przypomniała także, że jest Amerykanką, a wypominanie jej rzekomego jedzenia nietoperzy jest nie na miejscu.

