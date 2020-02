Nauczycielka skazana za seks z dwoma uczniami. Po szkole krążyło nagranie

The New Zealand Herald przypomina, że w grudniu 2019 roku sąd rejonowy w Blenheim wydał wyrok w sprawie 37-letniej nauczycielki. Kobietę skazano na dwa lata i sześć miesięcy pozbawienia wolności za utrzymywanie stosunków seksualnych z dwoma 15-letnimi chłopcami. Nauczycielka przez 12 lat pracowała w Marlborough Boys 'College, ucząc języków obcych. Lokalne media podają, że uczniowie już od dłuższego czasu wiedzieli o jej bliskich stosunkach z kilkoma rówieśnikami. Sprawę nagłośniono po tym, jak kobieta zaczęła składać propozycję jednemu z chłopców, który poinformował o zajściu dyrekcję. W tym samym czasie między uczniami zaczął krążyć filmik z udziałem 37-latki w dwuznacznej sytuacji z innym z chłopców.

Sprawa wstrząsnęła lokalną społecznością, a kobieta robiła wszystko, by nie ujawniono jej nazwiska. Planowała nawet złożyć apelację, ale w ostatniej chwili poprosiła prawnika o jej wycofanie. Tym samym ujawniono, że wspomniana nauczycielka to Jaimee Cooney, jest żoną policjanta i ma dwójkę dzieci. Intymne spotkania z nastolatkami, z racji wieku uczniów, uznano za wykorzystywanie seksualne. 37-latka miała dopuszczać się go m.in. w samochodzie zaparkowanym w miejscu publicznym czy podczas długich przerw w szkole. Kobiecie odebrano już uprawnienia do wykonywania zawodu oraz wpisano do rejestru przestępców seksualnych. Cooney podczas rozprawy w sądzie nie zaprzeczyła, że uprawiała seks z uczniami.

Czytaj także:

Zbiorowy gwałt na 17-latce. Wśród sprawców był syn znanego polityka?