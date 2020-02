Niezwykła suczka Gracie. Urodziła się bez przednich łapek

Klocki Lego są jedną z ulubionych dziecięcych zabawek na całym świecie. 12-letni Dylan Shervin wpadł na nietypowy pomysł, jak można wykorzystać klocki, aby pomóc innym. Gdy chłopiec poszedł do lokalnego schroniska zauważył suczkę, która urodziła się bez przednich łapek. Piesek ma wadę wrodzoną. Gdy suczka przyszła na świat, została porzucona przez właścicieli. Kiedy trafiła do kliniki weterynaryjnej, była w bardzo złym stanie, zaniedbana i z mnóstwem pasożytów. Po zakończeniu leczenia szczeniak trafił do organizacji zajmującej się ochroną praw zwierząt, która znalazła suczce nowych opiekunów.

Gracie nadal była jednak zbyt miała, aby móc korzystać z wózeczka dla psów. Dlatego też Dylan Shervin postanowił zbudować z Lego specjalny wózeczek, który umożliwi zwierzakowi poruszanie się. Dzięki 12-latkowi mała Gracie mogła postawić swoje pierwsze kroki w życiu. – Początkowo nie wiedziała co się dzieje, nie rozumiała, jak ma się poruszać. Ale po chwili zaczęła biegać po całym ogrodzie. Jesteśmy niezwykle wdzięczni Dylanowi, że wpadł na ten pomysł. To pokazuje, że na świecie są niesamowici ludzie. Gracie będzie mogła się dzięki temu poruszać do momentu, gdy dorośnie do normalnego wózeczka – powiedziała opiekunka suczki.

Czytaj także:

Cyklop? Minionek? Na świat przyszedł niezwykły szczeniak z jednym okiem