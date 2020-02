5-latka zgwałcona na terenie ambasady USA. Zatrzymano 25-latka

Napaść na dziewczynkę miała miejsce w sobotę, a podejrzanego zatrzymano dzień później po zawiadomieniu złożonym przez rodziców 5-latki. Jak podaje "Hindustan Times", ofiara mieszka na terenie ambasady Stanów Zjednoczonych z rodziną. Jej ojciec jest członkiem personelu sprzątającego.

W związku z napaścią zatrzymany został 25-letni mężczyzna, który pracuje jako kierowca. Policja przekazała, że podobnie jak ofiara – rzekomy sprawca także mieszka na terenie ambasady, ponieważ pracuje tam jego ojciec.

„Hindustan Times” podaje, że rodziny ofiary i 25-latka dobrze się znały. Mężczyzna miał zwabić 5-latkę do domu i tam ją zgwałcić. Dziecko opowiedziało o wszystkim swojej mamie po powrocie. Ta zabrała ją do szpitala, gdzie lekarze potwierdzili, że doszło do gwałtu.

Gwałty na dzieciach to ogromny problem w Indiach. Według najnowszych danych, aż co czwarta ofiara gwałtu popełnianego w tym kraju jest nieletnia. W 94 proc. przypadków ofiary znają sprawców. W 2018 roku zaostrzone zostało prawo - najwyższą karą za gwałt na dziecku jest kara śmierci.

