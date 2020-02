Syn Liama Gallaghera i wnuk Ringo Starra razem w sądzie. Wszczęli awanturę w Tesco

18-letni Gene Gallagher, jego rówieśnik Sonny Starkey oraz model IMG Noah Ponte, chcieli kupić piwo o godzinie 23:00 w jednym ze sklepów Tesco na Heath Street na północy Londynu. Sprzedawca odmówił sprzedaży alkoholu, tłumacząc, że sieć nie sprzedaje go po godzinie 23:00. Wtedy Ponte miał wpaść we wściekłość. „Wy cholerni Hindusi. Wróćcie do miejsca, z którego przyjechaliście. Nie jesteście tutaj mile widziani” – miał stwierdzić model. Ponte miał także próbować wynieść piwo ze sklepu. Gallagher i Starkey mieli z kolei rozwalać towar na półkach.

Prokurator przekazał, że w piątek 17 maja około północy policja otrzymała zawiadomienie od pracownika Tesco Express, który poinformował, że grupa mężczyzn wdała się w awanturę z personelem. – Gdy policja zjawiła się na miejscu, potwierdzili, że byli w sklepie i jeden z nich próbował kupić puszkę alkoholu, ale nie chciała nabić się na kasę, ponieważ sklep nie sprzedaje alkoholu po 23:00. Kiedy interweniował personel, doszło do awantury skutkującej skaleczeniem jednego z pracowników. Na kamerze uchwycony został moment, gdy Starkey i Gallagher awanturują się, demolując przy tym sklep – mówił.

Kolejna rozprawa w tej sprawie zaplanowana jest na 9 marca.

